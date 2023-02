Pedofilo condannato | l’orrore sui figli | poi la notizia improvvisa dal carcere

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 febbraio 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall’Inghilterra e potrebbe essere la trama perfetta per un episodio della famosa serie crime Law & Order – Unità vittime speciali. Uninsieme alla moglie per tortura e brutali abusi sui, non sconterà mai la sua pena perché è stato trovato morto indopo la condanna e in attesa di conoscere la sentenza. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.Leggi anche –> Renato Zero, confessione choc: molestie subite da unAndrew Hadwin è stato trovato morto dentro la cella della prigione HMP di Durham, in Inghilterra, mentre era in attesa di conoscere la sua sentenza. L’uomo, come riportato da Leggo, era stato, insieme alla moglie, per aver maltrattato e stuprato i ...