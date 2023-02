Pd | a Caserta volano stracci Boccia | Molto indignato

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Sonodi quello che sta succedendo ae sono sicuro che il presidente della commissione regionale per il congresso Franco Roberti farà chiarezza”. Lo ha detto Francesco, commissario del Pd Campania, che proprio oggi ha annunciato di aver rassegnato le sue dimissioni dalla carica, parlando del tesseramento del Pd in provincia di. “Non mi esprimo al posto della commissione per il congresso di, della commissione regionale e di quella nazionale – ha aggiunto– perché sono sicuro che faranno il loro dovere”. Ma, ha sottolineatoche è anche coordinatore politico della mozione Schlein, “non è possibile in alcune città ritrovarsi più iscritti che voti presi alle scorse politiche”. E interpellato sul ...