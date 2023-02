Passoscuro | ripresi i lavori del ponticello

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 febbraio 2023) Fiumicino – “Sono, dopo i tempi tecnici necessari a stabilizzare il cemento dei pilastri, iper la realizzazione deldi“. A darne notizia è la consigliera del Pd, Paola Magionesi. “Oggi e domani si procederà con il collaudo delle parti dell’opera già completate – prosegue -. Poi sarà il momento della gettata di cemento che avrà bisogno di 28 giorni per l’ulteriore stabilizzazione. Subito dopo saranno montati il ponte e la passerella pedonale“. “Un’opera molto attesa, soprattutto dagli abitanti di– conclude Magionesi -, che prende forma giorno dopo giorno e che non vediamo l’ora di vedere completata”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...