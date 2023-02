(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – È nata poco dopo le 7 e mezza su una nave in navigazione da Ischia per Pozzuoli: è questa la storia della piccola Luisa venuta alla luce stamattina adel Benito Buono, partito dall’isola verde e diretto verso l’approdo flegreo. Ladi Luisa si stava recando, insieme al suo ginecologo, a partorire in terraferma ma durante la navigazione subito dopo lo scalo a Procida, ha avuto le doglie ed il medico non ha potuto fare altro che farla partorire. La piccola staed attualmente si trova insieme alla madre all’ospedale La Schiana per i controlli del caso; emozionato il comandante della nave, Giacomo Piro, che ha tagliato il cordone ombelicale “Siamo ancora attoniti ma felicissimi, questo è un giorno che non dimenticheremo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È nata poco dopo le 7 e mezza su una nave in navigazione da Ischia per Pozzuoli: è questa la storia della piccola Luisa venuta alla luce stamattina adel Benito Buono, partito dall'isola verde e diretto verso l'approdo flegreo. La mamma di Luisa si stava recando, insieme al suo ginecologo, a partorire in terraferma ma durante la navigazione ...Un'ora o poco più, tanto il tempo che impiega un traghetto per arrivare da Ischia a Pozzuoli . Eppure Luisa non ha voluto saperne di aspettare, ed è nata adel Benito Buono stamattina, poco dopo le sette e mezza, durante la navigazione. Meteo, il gelo aumenta in Italia. In arrivo 'nubifragi di neve'. Ecco le regioni più colpite Il parto durante la ...

Partorisce a bordo del traghetto, mamma e bimba stanno bene ... Agenzia ANSA

Partorisce a bordo del traghetto: mamma e bimba stanno bene La Repubblica

Partorisce a bordo del traghetto da Ischia per Pozzuoli, mamma e ... Corriere della Calabria

ISCHIA. MAMMA PARTORISCE A BORDO DELLA NAVE BENITO ... TeleIschia

Partorisce su un volo da Tokyo a Dubai: mamma e bimbo stanno bene Corriere del Ticino

Questa mattina a bordo della nave Benito Buono, mentre era in navigazione da Ischia verso Pozzuoli, è successa una cosa davvero straordinaria. Una mamma grazie all’intervento del suo ...Partorisce a bordo del traghetto. È nata poco dopo le 7 e mezza su una nave in navigazione da Ischia per Pozzuoli: ...