“Parla con Nerone” | il parco archeologico del Colosseo presenta il nuovo chatbot

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma – Ildelè tra le primissime istituzioni culturali dello Stato a lanciare il– software di intelligenza artificiale nelle vesti dell’imperatore giulio claudio – progettato per accompagnare il pubblico nella richiesta di informazioni sugli orari di apertura dele per approfondire le notizie storiche sui tanti monumenti e siti che di esso fanno parte. Il progetto, ideato e promosso daldelcon la cura e gestione di Federica Rinaldi e Astrid D’Eredità, è il risultato di una collaborazione internazionale con l’azienda italiana Machineria srl, attiva nella produzione di contenuti e automazioni per istituzioni culturali, e l’azienda ...

