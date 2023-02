Parioli – Pistola puntata rapinano l’orologio a un anziano

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023) – E’ accaduto in viale Bruno Buozzi – Gli puntano laalla testa e gliil lussuoso orologio, fuggendo sùbito dopo. La vittima è un signore di ottant’anni che stava scendendo ieri sera dalla sua auto appena parcheggiata in un garage di viale Bruno Buozzi. I due malviventi, che forse lo stavano aspettando, hanno aggredito l’uomo, lo hanno gettato a terra e gli hanno sottratto il prezioso orologio, cercando anche nelle sue tasche soldi in contanti. Pochi minuti e poi la fuga lasciando l’a terra, terrorizzato, illeso con soltanto qualche piccola escoriazione. La polizia sta indagando per identificare i responsabili della rapina, acquisendo le immagini delle telecamere in funzione nella zona. Sembra che i rapinatori siano malviventi esperti, provenienti da altre province o regioni. Negli schedari della polizia sono ...