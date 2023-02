VERONA - LAZIO 1 - 1 MARCATORI : 45'pt Pedro, 6'st Ngonge HELLAS VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò 6; Magnani 6, Hien 6, Coppola 6 (35'st Ceccherini sv); Depaoli 6.5, Tameze 6 (41'st Sulemana sv), Duda ......2 - 2 il posticipo del lunedì a Monzai brianzoli e la Sampdoria. Blucerchiati in vantaggio al 12': palla in profondità per Gabbiadini che salta Caldirola in area e supera Di Gregorio....

Pari tra Lazio e Verona (1-1) e tra Monza e Samp (2-2): il rigore di Pessina beffa i blucerchiati Gazzetta del Sud

Pari tra Verona e Lazio, il Lecce guadagna due punti sul terz'ultimo ... Calcio Lecce

Hellas Verona-Lazio 1-1: Ngonge risponde a Pedro. Pari tra Zaffaroni e Sarri Mediagol.it

Eccellenza, pari tra Portomansuè e Arcella TrevisoToday

Serie A, pari 2-2 tra Monza e Sampdoria Fiorentina.it

La serie, che vede protagonista Luisa Ranieri nei panni del Vicequestore di Bari, continua a riscuotere enorme successo tra il pubblico, che la settimana precedente l’ha premiata con il 27.7% di share ...La beffa è all'ultimo secondo, per un fallo su Petagna che provoca il rigore che al 99’ Pessina trasforma: finisce 2-2, così, tra Monza e Samp. Dopo 12’ gli ospiti erano andati in vantaggio con ...