Parata di stelle a Sanremo | green carpet invaso dai fan FOTO

(Di martedì 7 febbraio 2023) Parte oggi l’avventura del 73esimo Festival della canzone italiana. La pandemia sembra oramai alle spalle e un primo assaggio di vita reale si è avuto già ieri, alla vigilia dello start ufficiale, quando le strade disi sono riempite di fan a caccia died autografi. Il Teatro Ariston è circondato dal ‘green carpet‘, protetto dalle transenne, dietro cui in tantissimi si posizionano già dalla mattina presto per respirare il clima festivaliero, per riuscire a scorgere il passaggio di Amadeus, Gianni Morandi, delle co-conduttrici e soprattutto dei cantanti in gara. Nell’attesa che la kermesse entri nel vivo, con l’entusiasmo che nei prossimi giorni accompagnerà inevitabilmente l’arrivo dei super ospiti, in particolare dei Black Eyed Peas e, sabato, del gruppo più atteso, i Depeche Mode, che tornano adopo 30 anni ...