Pallone spia cinese Gonfiato dai nostri Tg

(Di martedì 7 febbraio 2023) La notizia era ghiotta e perfetta per essere impacchettata: un– così lo hanno subito ribattezzato i media – visibile a occhio nudo, pronto per essere fotografato e sparato su tutti i telegiornali, che proveniva dalla Cina sporca e cattiva e avrebbe sorvolato gli Usa pronto a scatenare la Terza guerra mondiale. La vicenda dellaabbattuto dagli Stati Uniti resta a dir poco equivoca. Ma le nostre tv non hanno dubbi E poiché di guerra mondiale se ne sente il profumo da un po’ anche i sedicenti esperti hanno avuto materiale guerresco da raccontare e rivoltare. A questo aggiungeteci che Biden, mantenendo fede all’immagine degli Usa sempre pronti a estrarre un missile dal cilindro per risolvere la situazione, ha deciso di sganciare un missile aria-aria lanciato da un F-22 ...