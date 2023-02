Pallanuoto femminile | le migliori italiane della dodicesima giornata di A1 Tabani | Bianconi e Queirolo show

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dodicesimo turno per la regular season del campionato di Serie A1di. Andiamo a scoprire leazzurre in vasca nel week-end.A1 Gaia Gagliardi: Orizzonte Catania a valanga sul Brizz Nuoto. In unada ventidue reti per la banda siciliana ad esaltarsi è il nome nuovo, la classe 2001, che trova ben quattro reti. Roberta: match intensissimo tra Rapallo e Trieste, a risultare decisiva è la veterana del Setterosa, autrice di un poker, che può festeggiare l’inserimento nei Len Awards nel migliore dei modi. Elisa: altra veteranaNazionale italiana. L’ex ...

Non c'è tempo di rifiatare per l'Ekipe Orizzonte, che già tra meno di 24 ore tornerà in campo per un nuovo turno di campionato. Domani, sabato 7 febbraio, alle 15:00 le catanesi saranno infatti ospiti ...