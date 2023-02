Pallanuoto | Champions League | la Pro Recco domina la Dinamo Tbilisi

(Di martedì 7 febbraio 2023) Vittoria della Pronell’ultima partita del girone di andata della2022/2023. I campioni d’Europa hanno battuto laper 3-13 (0-3, 1-2, 2-4, 0-4) mantenendo la prima posizione del girone A in attesa dei risultati di Barceloneta e Olympiacos. Senza Ivovic, Aicardi e Cannella, lasciati a riposo, i biancocelesti partono subito forte e vanno sullo 0-2 nel primo minuto e mezzo di gioco con Younger e il rigore di Zalanki. I ragazzi di Sukno allungano ancora prima della sirena con Hallock per il +3 che chiude il tempo. I campioni d’Italia si portano sullo 0-4 con la controfuga di Zalanki a metà del secondo tempo, poi Fondelli capitalizza la superiorità del +5. Vlahovic segna poi l’1-5 a due minuti dal cambio campo, e i georgiani raddoppiano dopo 80 secondi del terzo tempo ...

Appuntamento con lamaschile e con i match della LENLeague 2022/2023: s u Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro ...League - Fase a gironi 7giornata Girone A - martedì 7 febbraio 17.30 Olympiacos Piraeus

L'Ekipe Orizzonte vince l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile sul campo del Rapallo Pallanuoto. Successo netto nel pomeriggio per le catanesi, che hanno superato le