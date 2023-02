Pallanuoto | Champions League 2023 | tutto facile per la Pro Recco | Dinamo Tbilisi travolta 13-3

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si chiude l’andata per quanto riguarda il Girone A della fase preliminare delladi. La Pronon sbaglia e vola a quota 15 punti (in vetta con lo stesso punteggio di Barceloneta ed Olympiacos) battendo nettamente in Georgia laper 13-3. Nonostante un po’ di turnover, viste le assenze di Ivovic, Aicardi e Cannella, lasciati a riposo, i detentori del titolo dominano in lungo e in largo, trovandosi avanti 5-1 a metà gara ed aumentando il gap successivamente. Decisivo è un Hallock scatenato, con tre reti e praticamente immarcabile al centro. Bene anche Gonzalo Echenique con tre reti e un Fondelli perfetto in regia. Le parole di Sukno a fine partita: “Sono contento della prestazione dei ragazzi, abbiamo fatto una ottima partita in difesa e ...

In attesa della ripresa della Champions League, la prossima settimana con l'andata degli ottavi di finale, in serie A la corsa alla qualificazione per la prossima edizione vede impegnate ...