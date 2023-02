di persone hanno partecipato alle esequie del controverso ex presidente del, il generale Pervez Musharraf, morto domenica scorsa a Dubai dopo una lunga malattia. I funerali si sono ...... Emirati Arabi, Arabia Saudita eche hanno confermato il trend positivo della prima parte ...laziali che generano un giro d'affari di oltre due miliardi di euro e grazie al quale oggi...

Pakistan: in migliaia ai funerali dell'ex presidente Musharraf - Asia Agenzia ANSA

Pakistan. L’ex presidente Musharraf è morto dopo una lunga malattia Notizie Geopolitiche

Addio al generale Musharraf, il presidente pakistano che gestì il dopo 11 Settembre e si alleò con gli americ… La Stampa

Il triangolo vizioso tra Islamabad, Kabul e Peshawar Lettera 22

Kamikaze in moschea, almeno 61 morti a Peshawar AGI - Agenzia Italia

Migliaia di persone hanno partecipato alle esequie del controverso ex presidente del Pakistan, il generale Pervez Musharraf, morto domenica scorsa a Dubai dopo una lunga malattia. I funerali si sono ...Squadre di ricerca e personale medico per aiutare i territori colpiti. Il Pakistan ha inviato aiuti umanitari e una squadra di ricerca e soccorso di 50 membri per dare assistenza alle aree colpite dal ...