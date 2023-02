Pagelle Salernitana-Juventus 0-3 Serie A | i voti | Vlahovic si riprende la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 febbraio 2023) Laper la seconda vittoria consecutiva, laper ritrovare il successo in campionato. Ecco ledel match. Il successo in trasferta, in casa del Lecce, ha dato respiro alla; l’obiettivo, per restare il più possibile lontano dalla zona retrocessione, è conquistare altre punti preziosi. La sfida non sarà semplice ma la squadra ha le possibilità di andare a mettere in difficoltà la. JuvedipendenzaDiscorso molto simile per la; i bianconeri si sono presi una bellissima soddisfazione in coppa Italia (vincendo uno a zero e qualificandosi, in questo modo, per la semifinale) ma in campionato le cose non vanno per il meglio. Le ultime tre partite, infatti, due sconfitte e un pareggio; serve ...