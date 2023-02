Overwatch 2 | un dating sim incluso nella terza stagione?

(Di martedì 7 febbraio 2023) Da pochissime ore è iniziata ladi2, tuttavia Blizzard (la casa produttrice del titolo) mediante un post nel suo blog ufficiale ha annunciato che presto arriveranno ulteriori novità tra cui la fatidica patch L: unsim (simulazione di appuntamenti) per celebrare l’evento di San Valentino. L, spiega Blizzard, è una sorta di mini-gioco di simulazione di appuntamenti non canonico basato su testo in cui si può scegliere di corteggiare Genji o Mercy con l’assistenza di un Hanzo a tema cupido. Il completamento del gioco vi ricompenserà con una speciale “Giocata del gioco” romantica da utilizzare in game su. Lsarà disponibile dal 13 febbraio e si potrà accedere mediante questo link. La ...

