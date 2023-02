Osservatorio Abruzzo | meno il 30% di abitanti nelle aree interne in 70 anni

(Di martedì 7 febbraio 2023) L'Aquila - L'ha oggi grosso modo la stessa popolazione del 1951: 1,28 milioni di persone, "Ma si tratta di una stabilità solo apparente, in 70, nei comuni periferici e ultra-periferici la popolazione si è ridotta di un terzo, mentre i residenti sono aumentati sulla costa", rilevaOpenpolis progetto di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp. "Il numero diè cambiato nel corso dei decenni - si legge nell'analisi -. È passato, infatti, da 1,28 milioni del dopoguerra a 1,17 milioni agli inizi degli'70, con una diminuzione di quasi il 9% in appena un ventennio caratterizzato dal boom economico, la crescita dell'industrializzazione e l'abbandono dell'agricoltura. Neglisuccessivi si è ...

... in 70 anni, nei comuni periferici e ultra - periferici la popolazione si è ridotta di un terzo, mentre i residenti sono aumentati sulla costa", rilevaOpenpolis progetto di Fondazione ...... Lambrusco ( - 13%), Montepulciano d'( - 12%), e Rossi piemontesi (escluso Barolo, - 10%), ... L'spiega però che alla dinamica discendente sul canale della grande distribuzione, ...

Osservatorio Abruzzo, -30% abitanti aree interne in 70 anni Agenzia ANSA

Osservatorio Abruzzo, - 30% abitanti aree interne in 70 anni Virgilio

Valle Roveto, un osservatorio astronomico a Civita d'Antino Agenzia ANSA

L'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare sbarca in Abruzzo News Town

Abruzzo, interruzione di gravidanza: serve osservatorio per ... Abruzzo Cityrumors

Civita d'Antino (L'Aquila) avrà presto un osservatorio astronomico grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo di circa 50 mila euro, "pensiamo di inaugurarlo in agosto" annuncia il sindaco Sara C ...PESCARA – L’Abruzzo ha oggi grosso modo la stessa popolazione del 1951: 1,28 milioni di persone. “Ma si tratta di una stabilità solo apparente, in 70 anni, nei comuni periferici ...