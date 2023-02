Ospite a sorpresa a Sanremo 2023 | è la prima volta nella storia del Festival

(Di martedì 7 febbraio 2023) Questa sera partirà ildicon laserata. In conferenza stampa, Amadeus ha fatto un annuncio inaspettato rispetto ad unche sarà presente proprio durante questo martedì 7 febbraio. Sarà ladella kermesse canora. Vediamo di chi si tratta. Sergio Mattarella a: la presenza che farà laPer ladelsarà presente il Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella. Un annuncio inaspettato, una novità importante. Mattarella sarà in sala al Teatro Ariston. Amadeus ha fatto ...

Mattarella non salirà sul palco ma sarà in prima fila al Teatro Ariston anche per celebrare i 75 anni della nostra Costituzione e per questa occasione Amadeus ha annunciato un altro ospite a sorpresa, ...Quello che c'è da sapere sui partecipanti Sanremo 2023: elenco per elenco, i nomi dei cantanti concorrenti, ospiti, conduttori e conduttrici.