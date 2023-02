Osasuna | Vincere in casa | problema in sospeso dell’Osasuna

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-07 20:44:25 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:ha iniziato questo martedì per preparare il prossimo duello di campionato contro il Valladolid domenica. Un campo in cui i rojillos aspirano ad aggiungere tre punti. Cosa che gli resiste in questa stagione visto che la squadra di Arrasate ha appena ottenuto due vittorie nelle dieci partite contestato in, Vigo e Almeria; anche se ha perso solo tre partite. Il resto, la metà, lo sono cinque pareggi. Tre di loro si sono verificati consecutivamente e, negli ultimi due, è stato l’a non riuscire a mantenere il risultato dopo essere passato in vantaggio in classifica: Elche e spagnolo. Budimir, con postumi L’è tornato alle strutture di ...