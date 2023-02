Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 8 Febbraio 2023 | Capricorno pensieroso

Leggi su zon

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’diFox per oggi,Ariete Questo è un cielo importante per coloro che vogliono fare passi utili per il futuro; la giornata di oggi addirittura riesce a dare una grande grinta e questa energia è necessaria per andare avanti. Questa veemenza non deve diventare però aggressività verbale o caparbietà altrimenti si rischia di vivere male e di non dare spazio alle cose importanti. Anche chi ha chiuso una storia potrebbe trovare qualcosa di nuovo, la fine del mese sarà molto produttiva da questo punto di vista dal momento che Venere che entrerà nel segno a partire dal giorno 20. Toro È difficile che questa settimana non porti qualche buona notizia e tra l’altro proprio oggi abbiamo una Luna molto favorevole, quindi è unche permette di riprendere ...