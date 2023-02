OROSCOPO Oroscopo del giorno Mercoledì 8 Febbraio 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)delquotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Oggi sarai molto sospettoso e aspetterai che un attacco o un tradimento arrivi da qualsiasi parte. Sicuramente avrai le tue ragioni, ma in realtà non ti succederà niente di male e se ci sarà qualche pericolo sarà molto più piccolo di quanto immagini. Metti via i cannoni e cerca di prendere le cose con più calma.di oggi Toro Questo sarà uno dei segni più favoriti per tutta la giornata, poiché, da un lato, le cose andranno abbastanza ...