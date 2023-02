Oroscopo della settimana dal 13 febbraio al 19 febbraio

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 7 febbraio 2023) Che novità dal cielo per i prossimi giorni? Quali sono le promesse e le indicazioni delle stelle per i dodici segno zodiacali? Scopriamo nel dettaglio come si stanno muovendo le energie e come ci stanno influenzando, con l’. Il cielo dell’prossima Grande novità in arrivo la prossimaper tutti i segni. Il Sole brilla ancora alto nel cielo leggero dell’Acquario, e in questo segno arriva anche Mercurio. Il pianeta del pensiero eparola, di solito il più veloce dei pianeti veloci è rimasto in Capricorno per ben due mesi e finallmente si sposta, entrando nel segno dell’anticonformismo e regalando a tutti la capacità di alimentare il prezioso pensiero laterale e quindi di trovare brillanti soluzioni non scontate da utilizzare per superare ostacoli e affrontare ...