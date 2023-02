Opel Astra - Se elettrificata fa rima con affilata - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tre lettere portano il passato nel futuro. La sigla GSE era una volta l'abbreviazione di Grand Sport Einspritzung (Iniezione Grand Sport) e contrassegnava le versioni sportiveggianti di alcuni modelli, come la Monza. Oggi che e sta per electric, le stesse lettere rievocano lo spirito originario in uno scenario, però, in cui l'elettrificazione avanza: la Casa tedesca punta infatti ad offrire, entro il 2024, una variantedi ciascun modello (al momento solo la Crossland ne è sprovvista) e a schierare una gamma cento per cento elettrica già a partire dal 2028. Un orizzonte temporale, quest'ultimo, che sembra impartire una missione a scadenza allaGSe, mossa da un powertrain plug-in da 225 cavalli e 360 Nm abbinato a un'estetica incattivita ma in punta di matita e a un telaio un po' più affilato grazie a ...