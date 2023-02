Onestini interrompe Ivana e Nikita e lancia accuse | “Lei è pesantissima… ecco cosa ha chiesto!” – VIDEO

... non siamo stati forti abbastanza' 00.08 Ivana ex di Lucaentrerà nella casa come ospite ... Signorini loper mostrargli la clip 23.22 Antonella: 'Ci sono rimasta male perchè lui è ......Signorini ha voluto portare in studioper un faccia a faccia definitivo. 'Lui ha sempre fatto i soliti saltimbanchi a ogni reality' esordisce Soleil con Luca che subito lain modo ...

Onestini interrompe Ivana e Nikita e lancia accuse: “Lei è pesantissima!" Blog Tivvù

GF Vip 7, diretta trentunesima puntata: Aberto è il preferito del pubblico, arrivano Martina, Matteo e Ivana, DavideMaggio.it

Blackout al GF Vip ma la diretta non si interrompe, le reazioni dei ... Fanpage.it

Un acceso confronto tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro - Grande ... Grande Fratello

Luca Onestini interrompe Edoardo e Antonella sul più bello: "Oddio!" Biccy

Però io non sono venuta qui per rimettermi con Luca. Il confronto è stato interrotto da Onestini che ha allontano Ivana con un “Tesoro vieni qua, non rispondere a questa che ti chiede cose di fuori.Nikita accoglie Ivana nella Casa e le manifesta il suo pensiero: a sua detta, Onestini è ancora innamorato di lei ...