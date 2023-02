Omicidio Thomas Bricca | lo zio pubblica una foto del nipote agonizzante e scrive | “Ripassa lunedì”

(Di martedì 7 febbraio 2023) È il momento della rabbia. Non si può non provare rabbia di fronte alla morte di un 19enne di Alatri raggiunto, il 30 gennaio scorso, da un colpo di pistola alla testa. Una collera, quella manifestata dallo zio di, con una, quella del 19enne in ospedale e una frase a corredo dell’immagine: “Giustizia?adesso non abbiamo tempo…”. Il tentativo di denunciare i ripetuti scontri Un chiaro riferimento al tentativo di denunciare alle forze dell’ordine alcuni scontri che si verificavano in città. Un tentativo che secondo il racconto reso dall’amico di, colui al quale pare fosse destinato quell’agguato, sarebbe finito con un nulla di fatto, quando gli sarebbe stato risposto: “Torni”. Qualche ora dopo peròè ...

...assassinato in quella che a quanto pare doveva essere un'intimidazione e che invece è sfociata in, e che arriva mentre l'amico Abbonati per leggere anche Leggi anche "I killer disono ...Sono per ora questi gli elementi in mano agli investigatori sui killer diBricca . Il proiettile può dire qualcosa, le immagini delle telecamere forse di più, anche grazie all'aiuto dei social ...

Si indaga a tutto campo. Alibi ai raggi X. Ancora tanti dubbi da chiarire. Resta un mistero il perché di tanta violenza ...