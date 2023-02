Omicidio Mollicone | la difesa di Mottola | «Abbiamo elementi per individuare il vero assassino»

Estratto dell'articolo di Fulvio Fiano per il 'Corriere della Sera' FUNERALI DI SERENANEL 2001 'Numerosi elementi indiziari, costituenti dei tasselli fondamentali dell'impianto accusatorio del pm, non sono risultati sorretti da ...... in provincia di Frosinone, per motivare l'assoluzione dei cinque indagati dell'della 19enne Serena, il cui cadavere fu ritrovato il 3 giugno del 2001 ad Arce, piccolo centro del ...

Nel documento della Corte d'Assise di Cassino smontato l'impianto accusatorio. Mottola non era in caserma. La testimonianza di Santino Tuzi inaffidabile ...La ragazza è stata uccisa da un gruppo di persone. Ma il tribunale ha assolto tutti gli imputati Sono oltre duecento le pagine scritte dai magistrati della Corte d’Assise di Cassino, in provincia di F ...