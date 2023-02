Omicidio Ciatti | pm chiede ergastolo per l' imputato | ' Ha agito come un toro impazzito'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il ceceno Rassoul Bissoultanov in una discoteca in Spagna nel 2017 aveva sferrato un colpo mortale alla testa con tecniche marziali contro il giovane italiano, già inerme a ...

Il ceceno Rassoul Bissoultanov in una discoteca in Spagna nel 2017 aveva sferrato un colpo mortale alla testa con tecniche marziali contro il giovane italiano, già inerme a ...Oggi le conclusioni del pubblico ministero Erminio Amelio davanti alla corte d'assise, poi la camera di consiglio: qui il ceceno Bissoultanov, accusato divolontario, rischia l'ergastolo

Omicidio Niccolò Ciatti - Sono in camera di consiglio i giudici della Corte di Assise di Roma chiamati a decidere la sentenza per Rassoul Bissoultanov, il ceceno latitante, ...Il pm di Roma, al termine della requisitoria davanti ai giudici della Corte d'Assise ha chiesto una condanna all'ergastolo per il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di ...