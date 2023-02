Omicidio Ciatti | il latitante Bissoultanov condannato a 23 anni Parla il padre di Niccolò

(Di martedì 7 febbraio 2023) Arriva la sentenza per l’. Condanna a 23per Rassoul, il ceceno, giàin Spagna in appello a 15, per aver pestato e ucciso il 22enne di Scandiccinella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. È la sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Roma dopo circa tre ore di camera di consiglio nell’aula bunker di Rebibbia. Per il ceceno sono state escluse le aggravanti., la richiesta del pm: ergastolo «Uccidere ha un significato ampio, può succedere in un incidente in auto o sul lavoro,invece è stato ammazzato, assassinato, gli è stata tolta ...

Il rappresentante dell'accusa ha affermato che l'omicidio è stato 'commesso in pochi secondi'. 'Un ... aveva braccia enormi', ha detto il pm citando le testimonianze degli amici di Niccolò.

Ventitrè anni di carcere per Rassoul Bissoultanov accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti avvenuto nell'agosto del 2017 nel corso di un violento pestaggio fuori ad un locale di Lloret de Mar in Spagna. "È stata riconosciuta una pena di 23 anni che sicuramente non è l'ergastolo che pensavamo potesse arrivare per questo ..."