Olympique Marsiglia-Psg | Galtier avverte i giocatori | «Non lasciatevi andare a liti o brutti gesti» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alla vigilia del match con ilvalido per la fase ad eliminazione diretta della Coupe de France, l’allenatore del Psg, Christophe, ha presentato la partita in conferenza stampa.è nato e cresciuto aed ha giocato anche all’. Gli è stato chiesto come vive la vigilia di una partita per lui così importante. «Quando sono arrivato al Psg sapevo che ci sarebbero state le partite a, andremo due volte al Vélodrome in poco tempo. Ignoro completamente di essere nato a, di essere di, di aver giocato per l’OM. Sono un allenatore del Psg, so cosa rappresentano queste partite. Non è un classico round di 16. Ignoro tutto ciò. Ho fatto in modo di chiudere tutti gli ...