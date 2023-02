Oliviero su Boccia | “E’ stato il commissario liquidatore del Pd in Campania”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente del consiglio regionale, Gennaro, replica alle accuse dell’exregionale del Pd campano, Francesco. Quest’ultimo accusadi aver fatto crescere troppo il Pd casertano e in particolare a Sessa Aurunca. Diretto il presidente: “in genere unviene nominato per essere super partes. Francesconon lo è mai. Parla di impraticabilità di campo, dimenticando che èlui a sottrarre il pallone della democrazia e del confronto. La sua nomina diregionale aveva un unico obiettivo, quello di garantire i posti dei catapultati nazionali senza valutarne la ricaduta sul risultato del Pd. La sua “neutralità” si è ...

...del Consiglio regionale Gennaro, a una curiosa "ventata di novità che sta trasmettendo Bonaccini". "Mi auguro che i suoi compagni di partito e di mozione gli chiedano conto", commenta... tra cui quella di Sessa Aurunca , cittadina dell'esponente dem Gennaro, presidente del consiglio regionale della Campania: 'A Caserta ci sono i commissari da 15 anni - ha detto, ...

Pd, interviene Boccia: indignato per le tessere a Caserta, oltre il 70% degli eletti non versa il contributo a ilmattino.it

Pd, a Caserta volano stracci. Boccia: Molto indignato - Ildenaro.it Il Denaro

Pd, Boccia si dimette da commissario in Campania: «Qui comanda solo De Luca» Secolo d'Italia

Pd, la Commissione boccia il tesseramento ilmattino.it

Nuovo terremoto nel Pd, adesso spuntano anche le tessere gonfiate ilGiornale.it

“Sono molto indignato di quello che sta succedendo a Caserta e sono sicuro che il presidente della commissione regionale per il congresso Franco Roberti farà chiarezza”. Lo ha detto Francesco Boccia, ...«Sono indignato da quello che sta succedendo a Caserta, dove in alcuni casi non c'è praticabilità di campo». Lo ha detto Francesco Boccia, commissario dimissionario ...