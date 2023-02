Offerte di lavoro nel leccese | +19 per cento in un mese Arpal Puglia

Leggi su noinotizie

(Di martedì 7 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Quasi il 19 perdidiin più rispetto ad inizio anno. Dai primi giorni di gennaio ad oggi, gli annunci pubblicati in provincia di Lecce sono cresciuti di settimana in settimana fino a raggiungere percentuali di crescita a due cifre. Nel sesto report settimanale delledi, redatto dall’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di, sono 158 le aziende che ricercano 427 figure professionali. La scorsa settimana, quest ultime erano 413, con un balzo di +3,4%; mentre nel primo report del 3 gennaio erano 360, registrando oggi un +18,7% di posizioni aperte. Con l’avvicinarsi della prossima stagione estiva, il settore per cui ...