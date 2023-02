“Odio la Juve” | Santoriello | arriva il passo indietro? La novitá

"Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli ela Juventus. Come pubblico ministero sono anti - juventino , contro i ladrocini in campo". La frase ha come data quattro anni fa, è ripresa ...Le parole di Ciro Santoriello nel 2019, mentre in una conferenza esponeva le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della: 'Sono contro i ladrocini in ...

Santoriello e l’odio Juve, al convegno anche Grassani e Sandulli Tuttosport

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: 'Odio la Juve e da pubblico ministero sono antijuventino' Repubblica TV

"Odio la Juve", il video del pm Santoriello nel 2019 Adnkronos

Santoriello e l’odio Juve, la rabbia dei tifosi sui social: “Così è una pagliacciata” Tuttosport

Il pm dell'inchiesta Prisma: 'Tifo Napoli, odio la Juve' Agenzia ANSA

Dopo la vittoria contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia, la Juventus deve necessariamente ritrovare i tre punti anche in campionato, vista la classifica deficitaria dopo la penalizzazione di 15 pu ...Sì vabbè lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero... sono antijuventino, contro i latrocini in campo, eppure mi è toccato ...