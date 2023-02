Ocse | l' inflazione di dicembre rallenta al 9 | 4%

(Di martedì 7 febbraio 2023) L'nella zonaè nuovamenteta a2022, per attestarsi al 9,4%, in calo di un punto rispetto al 10,4% di novembre e al picco record di ottobre (10,8%): è quanto si legge ...

L'nella zonaè nuovamente rallentata a dicembre 2022, per attestarsi al 9,4%, in calo di un punto rispetto al 10,4% di novembre e al picco record di ottobre (10,8%): è quanto si legge in ...... 'Le pressioni derivanti dalla maggioresaranno incorporate soltanto parzialmente nella ... Come del resto succede da una trentina d'anni, visto che gli ultimi dati dell'dicono che tra ...

Ocse: inflazione dicembre rallenta al 9,4% - PMI Agenzia ANSA

Ocse, a dicembre l'inflazione rallenta al 9,4% Il Sannio Quotidiano

L'inflazione rallenta: 9,4% a dicembre nell'area Ocse - Ildenaro.it Il Denaro

Ocse: inflazione area cala al 10,3% a novembre (da 10,7% ottobre) Borsa Italiana

Sulla Turchia l'ombra di una crisi profonda | Ivan La Franca Lavoce.info

L’inflazione tendenziale nell’area dell’Ocse rallenta a dicembre al 9,4%, in calo rispetto al suo picco del 10,8% di ottobre del 2022. Si tratta del suo livello più basso dall’aprile del 2022. Lo rend ...L'inflazione nella zona Ocse è nuovamente rallentata a dicembre 2022, per attestarsi al 9,4%, in calo di un punto rispetto al 10,4% di novembre e al picco record di ottobre (10,8%): è quanto si legge ...