Nuovo palazzetto dalla stagione 2024 25 | il volley di Bergamo chiamato al trasloco per un anno

(Di martedì 7 febbraio 2023). Nella primavera del 2023, quando calerà il sipario sulle stagioni sportive del1991 e dell’Agnelli Tipiesse, ildi via Pitentino, costruito come struttura provvisoria ormai due decenni orsono, cesserà definitivamente la propria attività sportiva, trasformandosi in quella che sarà la nuova Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. La futura arena sarà edificata nello spazio dove attualmente sorge il PalaCreberg, adiacente alla cittadella dello sport, e secondo il cronoprogramma dell’amministrazione dovrebbe essere pronta per l’inzio della/25. Ciò significa che per il 2023/24 le due squadre cittadine di pallavolo si troversenza una casa e sono costrette a cercarne una nuova, provvisoria. Già dall’estate 2022, quando ...