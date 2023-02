Nonna aveva sempre i cuscini puliti come nuovi – il suo trucco geniale aveva solo 1 ingrediente

(Di martedì 7 febbraio 2023) Col passare del tempo, i nostricambiano colore. Da quel bianco quasi brillante ed intatto, diventano gialli e sporchi. A causa di tantissimi fattori, tra cui i più comuni sono gli acari della polvere, il sudore, ricambi poco frequenti della federa o del copricuscino. Fatto sta che ogni volta che stiamo lì a cambiare le federe, ci ricordanoche sarebbe forse ora di pulirli. ShutterstockLEGGI DI PIÙ:da casalinghe poco noto per pulire materassi – vi basta unda cucina LEGGI DI PIÙ:una cappa pulita e fresca – il suoha preso10 minuti Essendo il cuscino posizionato proprio in una parte così sensibile del nostro ...

Questa situazione faceva particolarmente soffrire ladella mia compagna. La vecchia donna era ... Tuttavia, la vita scrive vari scenari che nessunopreventivamente programmato. A volte, il ...... ma ammette di essere stato emotivamente offensivo nei confronti degli ex partner che... e Air Mail afferma che suaha comprovato la storia delle violenze. LA CACCIATA DA HOLLYWOOD Negli ...

Senegal, le donne che dicono no alle mutilazioni genitali femminili Sky Tg24

Va a casa della nonna morta per pulire l'appartamento, ma la polizia ... Fanpage.it

Ormea piange nonna Enrica, la super commerciante (90 anni) più forte della burocrazia e del Covid La Stampa

#ioracconto: "Un giorno di fine settembre" Leggilanotizia

Stavo con una donna divorziata. Sapete cosa mi ha consigliato un prete Aleteia

Paolo Belli ci racconta lo spettacolo 'Pur di far commedia', ma è l'occasione per parlare anche di Sanremo, musica e spettacolo.Un’altra persona senza fissa dimora ha perso la vita a causa del freddo rigido dell’ultimo periodo: il corpo era nell’automobile in ...