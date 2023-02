(Di martedì 7 febbraio 2023) Tutti gli italiani che si trovavano nella zona del terremoto sono stati rintracciati tranne Angelo Zen, 50enne originario della provincia di Vicenza. Tajani: "Stiamo facendo di tutto per trovarlo"

È forse la stessa chein Mostro Crepuscolare sin dall'esordio, Gianmaria duetterà con Manuel Agnelli venerdì 10 febbraio con la cover di Quello CheC'è degli Afterhours , una canzone ...Il senatore, permettetemi di chiamarlo anche così perché l'italianoama le duplicazioni sintattiche, inizia a spron battuto : 'Da annirivolgere l'invito agli elettori al voto utile , un ...

"Non lo sentiamo da domenica". Chi è l'italiano disperso in Turchia ilGiornale.it

Perché le tensioni in Nord Kosovo non sono vicine a una soluzione, anche se ne sentiamo parlare di meno Linkiesta.it

Sinodo, Costa: confrontarsi non è vincere sull'altro ma trovare la via ... Vatican News - Italiano

Terremoto, i sopravvissuti: "E' come se fosse la fine del mondo", le urla dalle macerie al gelo RaiNews

Diana: «L'Ancona sta facendo bene e gioca con coraggio, noi non ci ... TuttoReggiana

La stagione bianconera è qualcosa per i tifosi da voler cancellare immediatamente dalla storia recente del club più titolato d'Italia. Non solo per i ...