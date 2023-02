Noi dobbiamo aspettare l' estate per indossarlo

Leggi su iodonna

I reali olandesi sono a Curacao, nei Caraibi, per una visita di Stato. Per la prima volta c'è anche l'erede al trono Amalia, in viaggio con la regina Maxima e re Guglielmo Alessandro. Ha appena 19 anni, ma ha già dimostrato di avere carattere. Ha rinunciato al suo appannaggio da principessa per devolverlo "a chi ne aveva davvero bisogno". Questo tour servirà a presentarla alle Piccole Antille che fanno parte del Regno: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e Sint Maarten, come ha spiegato la Casa Reale con una nota, diffusa anche sui social. La giovane principessa, iscritta all'università di Amsterdam, sembra un po' rigida e ingessata nei movimenti. D'altra parte non solo è in viaggio con i genitori, ma le due settimane di eventi nei Caraibi sono davvero un tour de force. Con parecchi cambi d'abito.