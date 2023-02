No! Questa non è una centrale nucleare esplosa durante il terremoto in Turchia

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) A seguito delinsono circolate diverse immagini e video decontestualizzati. Un esempio riguarda un video di una fantomatica esplosionecausata dal sisma, ma la scena ripresa non è recente e non riguarda la. Per chi ha fretta Si sostiene che ilabbia causato l’esplosione di unain. La scena ripresa è in realtà l’esplosione del porto di Beirut del 2020. Non si trattava di un’esplosione. Analisi Ecco come viene condiviso il video: ULTIM’ORA: Esplosione di unaa causa delin. Non confermato Seguici su twitter Unisciti ...