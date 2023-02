(Di martedì 7 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –supera la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-vendute in Italia. Un traguardo raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto europeo di questa innovativa tecnologia, avvenuto nel giugno del 2022. e-, disponibile su Qashqai e X-Trail, è un brevettoe rappresenta un unicum nel panorama automobilistico. Un motore elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Praticamente un elettrico senza spina che si ricarica con la benzina e fa 1.000 chilometri con un pieno. Il piacere di guida è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità. Tra i clienti che acquistano Qashqai e-, il 50% sceglie gli allestimenti top di gamma Tekna e ...

Febbraio è il mese degli e - Power days, le giornate dedicate alla scoperta di questa tecnologia presso la rete di concessionarie. I clienti possono provare su strada Qashqai e X - Trail e un ...Da quel maledetto giorno che si era portatoper sempre la studentessa di Arpaise, stroncandone ... 37 anni, di Ceppaloni, rispettivamente conducente e proprietario delPatrol a bordo del ...

Nissan, al via gli e-Power Days Agenzia di stampa Italpress Italpress

Renault-Nissan, alleanza all'insegna dell'elettrico - Industria Agenzia ANSA

Nuova alleanza Renault-Nissan - MilanoFinanza News Milano Finanza

Renault, via libera del cda alla nuova alleanza con Nissan Giornale di Sicilia

Nissan Max-Out, la spider da fantascienza che resterà concept Motor1 Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nissan supera la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-Power vendute in Italia. Un traguardo raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto europeo di questa innovativa tecnolo ...La casa giapponese rileverà fino al 15% di Ampère, la newco elettrica francese. Resta la partecipazione incrociata fra le due case, ma con tetto al 15% e libertà di voto. Al via progetti in India, ...