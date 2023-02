Nikita svela perché si è allontanata da Matteo Diamante | ma lui si dichiara | “Mi piaci ancora!” – VIDEO

(Di martedì 7 febbraio 2023)ha confessato aPelizon di essere ancora attratto da lei. Dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, tra gli ex fidanzati ci sono state già delle interazioni. “Miancora”,siPelizionprima ha rimproveratoPelizon: “Davanti a milioni di italiani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, anche in puntata non ha nascosto l'interesse del suo ex per il mondo della tv, ed anche Luca ne sarebbe convinto, tanto da averle ribadito come a suo dire, Matteo sarebbe entrato solo ed ......Diamante ha parlato male diprima del GF Vip Lo spiffero di Giaele dopo la diretta https://t.co/cx9UOv7D9m #gfvip #nikiters BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 7, 2023 Martina Nasoni...

Nikita e Onestini tornano a parlare: Luca svela cosa pensa di Diamante Blog Tivvù

Gf Vip, Matteo Diamante svela un retroscena su Nikita Pelizon TorreSette

Nikita e Onestini tornano a parlare | Luca svela cosa pensa di ... Zazoom Blog

GF Vip, Ivana svela a Nikita se vuole tornare con Onestini Notizie.it

Ivana e Luca Onestini, confessione post puntata: lei svela se vuole ... 361 Magazine

“Mi piaci ancora e sarà per sempre così!”, Matteo Diamante si dichiara a Nikita Pelizion al Grande Fratello Vip, ecco cosa si sono detti.Nikita e Onestini tornano a parlare: cosa pensa Luca di Matteo Diamante, del suo ingresso al GF Vip del percorso della Vippona.