Nikita e Onestini si riavvicinano e commentano l’arrivo di Matteo Diamante

(Di martedì 7 febbraio 2023) Durante la puntata di ieri, lunedì 6 febbraio 2023, del Grande Fratello Vip 7, hanno fatto il loro ingresso in casa ben tre ex dei concorrenti., ex diPelizon, Ivana Mrazova, ex di Lucae Martina Nasoni, la ex di Daniele Dal Moro. Ma a proposito die di, ieri sera dopo la diretta con Alfonso Signorini è accaduto qualcosa. Lucasuldell’ex di: “Non deve mettersi in mezzo nelle tue cose” Quasi inaspettatamente, nel post puntata, LucaPelizon si sono ritrovati a chiacchierare insieme. Nonostante i precedenti, Luca ha iniziato a parlare in veranda con. L’argomento? Ovviamente ...