Niente Benevento per Pavoletti | le condizioni del capitano del Cagliari

(Di martedì 7 febbraio 2023) Leonardoè ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia destra: ildelassente con ilL’attaccante edel, Leonardo, è alle prese con un infortunio che lo ha lasciato ai box: la distorsione alla caviglia destra nella partita contro il Como si fa sentire ancora. Il calciatore ha saltato Cittadella, Spal e Modena. Nella giornata di ieri, ha lavorato in personalizzato e, di fatto, è pronto a dare forfait anche per la partita interna contro il. Ranieri dovrà continuare a lavorare per cercare il partner adatto a Gianluca Lapadula vista l’assenza delrossoblù. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

. 'L'escalation di tensioni sul caso Cospito, le minacce, l'attacco allo Stato e alle Istituzioni non intaccano la posizione di Forza Italia: non cambieremo il 41 bis, come ha giustamente e ...... Skriniar non è solo: mezza squadra in scadenza a giugno Skriniar, espulsione erinnovo: l'...00 Ascoli - Palermo 1 - 2 16:15 Frosinone -1 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 16:15 Milano ...

Benevento, ufficiale il nuovo tecnico: niente da fare per D'Aversa Samp News 24

Serie B, Benevento: scelto il nuovo allenatore Today.it

QUI BENEVENTO - Risoluzione contrattuale per Cannavaro ed il suo staff Tutto Cagliari

Frosinone verso il posticipo col Benevento, niente da fare per Boloca Politica Sette

Rubano (FI): "Anarchici Il 41 bis non si cambia. Niente ricatti allo Stato" Virgilio

Il Benevento ha nominato Stellone come nuovo allenatore: niente da fare per D’Aversa, ancora sotto contratto con la Sampdoria Il Benevento ha nominato Roberto Stellone come nuovo allenatore: niente da ...Di Redazione Picenotime lunedì 06 febbraio 2023 E' ufficiale l'approdo di Roberto Stellone sulla panchina del Benevento. Il 45enne tecnico romano prende il posto dell'esonerato Fabio Cannavaro con con ...