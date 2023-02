Nicolussi Caviglia al centro dell’attenzione | Salernitana-Juve sotto gli occhi di Allegri

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023): antus non è una partita come tutte le altresi appresta a vivere una partita speciale. La sfida trantus è un momento importante per ilcampista, che ha iniziato la sua carriera nella squadra bianconera. Dopo l’esperienza al Sudtirol in B,è approdato ai campani nel mercato invernale. E’ la sua prima volta contro la sua ex squadra, ma non è stato un impatto difficile con la Serie A: in gol contro l’Atalanta nell’8-2 del Gewiss Stadium, il classe 2000 ha dimostrato di sapere come si segna alle sue ex squadre. Chiedere al Parma, dove con la maglia degli altoatesini ha firmato un gol vittoria che ha ricordato quello di una partita ...