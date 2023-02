Neonata estratta viva dalle macerie | miracolo dopo il sisma in Siria

Leggi Anche Terremoto, in Siriaviva dalle macerie: era legata dal cordone ombelicale alla madre morta 'Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di ...In un video che circola sui social si vede un uomo che porta via lacoperta di polvere in mezzo alle macerie, mentre un altro gli lancia una coperta per coprirla. Vedi Anche Terremoto in ...

Terremoto Siria-Turchia: neonata estratta viva dalle macerie, i ... Fanpage.it

Terremoto, in Siria neonata estratta viva dalle macerie: era legata dal cordone ombelicale alla madre morta Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Siria, neonata estratta viva: era ancora legata alla madre col cordone QUOTIDIANO NAZIONALE

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 5260 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

C'è un italiano disperso in Turchia | si chiama Angelo Zen ed è un ... Zazoom Blog

A Jenderes, nelle campagne siriane, una neonata è stata tratta in salvo dalle macerie: morti entrambi i genitori, la piccola non ha ancora un nome ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...