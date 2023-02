Negli USA la natura rischia l' estinzione di massa

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) - Il 40% degli animali e il 34% delle pianteStati Uniti potrebbero estinguersi, mentre il 41% degli ecosistemi è a rischio collasso. E' quanto emerge da un report pubblicato dalla ONG “NatureServe”. California, Texas e il sud-est degli Stati Uniti sono le aree in cui lasta soffrendo di più. Il fenomeno è dovuto principalmente alla crescita di popolazione degli ultimi decenni, che ha causato la distruzione di habitat unici al mondo, in aree ricche di biodiversità e specie endemiche.

