' Ndrangheta | sequestrati 805 kg di coca su un peschereccio nell' Atlantico | sette arresti

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un italiano e sei gambiani sono stati arrestati in un' operazione internazionale antidroga che ha portato alla confisca di 805 chili diina trovati su una 335 miglia da Dakar (...

Stando a quanto aggiunto in un comunicato, dalle indagini sui detenuti sono emersi legami tra "alcuni di loro" e la '. La polizia spagnola non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. Le ...Leggi Anche ', 250 milionie 56 arresti: anche ex assessore regionale, due dirigenti e due funzionari della prefettura di Vibo Valentia Secondo il Riesame, infatti, "la messa a ...

'Ndrangheta, sequestrati 805 chili di cocaina in un'operazione nell ... Corriere della Calabria

'Ndrangheta, sequestrati beni per 45 milioni tra Italia e Usa Sky Tg24

'Ndrangheta, sequestrati beni a due imprenditori di Reggio Calabria ... Strill.it

Reggio Calabria, 'ndrangheta: sequestrati 45 mln beni tra Italia e Usa TGCOM

VIDEO| 'Ndrangheta, sequestrati 45 milioni di beni: coinvolti due fratelli imprenditori ReggioToday

C’è anche un italiano tra gli arrestati nell’operazione messa a segno in Senegal. Alcuni indagati avrebbero rapporti con i clan calabresi ...Anche un italiano tra gli arrestati nell’operazione messa a segno in Senegal. Alcuni indagati avrebbero rapporti con la 'ndrangheta ...