NBA | risultati della notte 7 febbraio | Warriors sulle ali di Klay Thompson | vincono Celtics e Bucks

(Di martedì 7 febbraio 2023) Otto partite si sono disputate nell’appena trascorsaNBA, una delle ultime prima dell’All Star Weekend di Salt Lake City (si giocherà, ad ogni modo, in maniera praticamente continua fino alla sera precedente il Rising Stars Challenge, tradizionale evento di debutto del fine settimana delle stelle). Protagonisti in positivo i Boston(38-16), che passano senza grande fatica contro i Detroit Pistons (14-41). Nel 99-111 ci sono i 34 punti e 11 rimbalzi di Jayson Tatum, come pure i 23 di Derrick White, mentre dall’altra parte ne realizza 21 Bojan Bogdanovic, praticamente in perfetta media. Problemi quasi nulli anche per i Cleveland Cavaliers (34-22), che regolano nettamente i Washington Wizards (24-29) per 91-114. Protagonista numero uno, in fin dei conti, l’intero quintetto, con Jarrett Allen e Darius Garland a quota 23; dall’altra parte 18 ...