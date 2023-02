Nba | Kyrie Irving ai Dallas Mavericks | ufficiale l' addio ai Brooklyn Nets - Sport - Basket - quotidiano net

Il giocatore, che in stagione viaggia a 27 punti di media, potrebbe esordire con la maglia dei Mavs stanotte contro i Los Angeles ......si avvicina a grandi passi al record di punti all - time nella storia della regular season, ... spiega il diretto interessato alludendo al mancato arrivo diIrving, finito ai Dallas Mavericks, ...

NBA, Kyrie Irving passa ai Dallas Mavericks: l'analisi e il commento di Flavio Tranquillo Sky Sport

NBA, LeBron James parla chiaro: "Kyrie Irving Decisamente deluso dai Lakers" Sky Sport

NBA, dopo Kyrie Irving, anche il futuro di Durant potrebbe essere lontano da Brooklyn NbaReligion

NBA, Brooklyn Nets: Cam Thomas, il sostituto di Kyrie Irving è già in casa Sky Sport

The Kyrie Irving saga in Brooklyn has shaken up the NBA world, and the Nets are looking for production to replace the All-Star point guard. Perhaps Cam Thomas can be that answer. Thomas had another ...We followed LeBron on the days leading up to his inevitable passing of Kareem and observed how he's handling the moment.