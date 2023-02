Nauticsud 2023 | presentato il 49° Salone Nautico di Napoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si è svolta ieri mattina, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di, la presentazione della 49esima edizione del, in programma dall’11 al 19 febbraio. Il sindaco di, Gaetano Manfredi, mette l’economia del mare al centro dell’agenda dell’Amministrazione cittadina., Manfredi: “Potenzialità perAwardal Sindaco Gaetano Manfredi“Vediamo in questol’inizio di una nuova fase di impegno e di maggiore interesse nei confronti del rapporto dicon il mare – ha detto Gaetano Manfredi -. Per fare questo ci vuole visione, programmazione da parte ...

Sono questi i numeri che anticipano la 49esima edizione del Salone, in programma dall'11 al 19 febbraionel quartiere fieristico della Mostra d'Oltremare di Napoli.Il primo salone nautico italiano deloffrira' le indicazioni principali delle tendenze della ... Il, come da tradizione, sara' anche un momento di riflessione e di sviluppo per la filiera ...

