Natalia Paragoni | “Non mi sono accorta di essere incinta | avevo il ciclo” E confessa | “Non sono pronta a diventare mamma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Se? Adesso no… ti entrano dei pensieri in testa, che non ti sei mai fatta prima d’ora. Mi sentivoprima, quando non ero, rispetto ad adesso, però penso che sia normale”. A dirlo è, che sui social dedica un po’ di tempo ai follower per rispondere alle loro curiosità, quasi tutte incentrate sulla gravidanza annunciata di recente. L’influencer aspetta infatti un figlio dal fidanzato Andrea Zelletta conosciuto a Uomini e Donne.spiega che inizialmente non si eradiin dolce attesa, anche perché aveva ancora le mestruazioni: “Ho avuto unnormalissimo infatti non me n’ero ...