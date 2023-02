Nardi-Rinderknech oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lucaaffronterà Arthurnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento indoor). L’azzurro è approdato nel tabellone principale dopo aver vinto due incontri nelle qualificazioni. Al successo in due set contro Maxime Janvier, infatti, ha fatto seguito la vittoria in tre parziali sull’altro francese Benoit Paire. Adesso la sfida ad un altro padrone di casa, che ormai da mesi staziona all’interno dei primi cento giocatori del mondo (questa settimana si trova al numero 68 ATP). Il giovane azzurro partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il bombardiere transalpino, infatti, si trova particolarmente a suo agio su questa superficie in virtù di un servizio potente e dei colpi d’inizio gioco particolarmente incisivi. Sarà un bel test per, che solo dalla scorsa ...